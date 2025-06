La strategia Juve per Conceicao e Kolo Muani e il piano per Douglas Luiz. E Rugani...

Spostamenti, aerei, la squadra dall’altra parte del mondo e il campo come priorità. Poi? Eh, poi c’è il mercato. Che per la Juve in questo momento rappresenta una necessità importante, quasi impellente. I bianconeri hanno vissuto un’altra settimana di contatti, piste e inizi di trattative. E non si può non partire da chi è già presente in rosa, perché per Chico Conceiçao sono arrivati nuovi approcci con il super agente Jorge Mendes per tentare una mediazione tra la proposta di Comolli - ok all’acquisto, ma solo con uno sconto sui 30 milioni totali della clausola - e la rigidità del Porto, che da quel prezzo non si schioda e anzi sonda il mercato alla ricerca di eventuali alternative.