Da Bardghji fino a Emegha: Juve, i risultati dell'algoritmo e la lista di Comolli. E c'è un sogno...

Juve a caccia di gol: c’è Emegha

Un esempio? Beh, innanzitutto Emanuel Emegha, l’attaccante olandese dello Strasburgo che piaceva al Tolosa e per cui sono stati inaugurati dei contatti, negli scorsi giorni, da parte della Juventus. Il profilo è ambizioso: se non per il prezzo, 25-30 milioni che sono alla portata dei bianconeri, quantomeno per gli scenari. Il club francese condivide infatti la proprietà con il Chelsea e il percorso già disegnato per la punta, a riprova della considerazione di cui gode, prevede un’ultima stagione allo Strasburgo prima del grande salto in Premier. A meno di offerte particolarmente convincenti, s’intende. E proprio sul concetto di “convincenti” si sta informando la Juventus, ingolosita dai 14 centri in 27 partite nell’ultima Ligue1: l’attaccante orange può diventare un’alternativa ai difficili obiettivi Osimhen e Gyokeres, o a quel Jackson dello stesso Chelsea per cui sono stati avviati primi contatti.