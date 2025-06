Dopo il roboante 5 a 0 rifilato all' Al Ain , la Juventus torna in campo e nella seconda giornata del Gruppo G del Mondiale per Club affronta il Wydad Casablanca . Una partita che potrebbe rivelarsi già determinante per l'accesso alla fase finale, con i bianconeri che in caso di vittoria sarebbero a punteggio pieno in attesa del big match contro il Manchester City . Nella cornice dello stadio di Filadelfia il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 18:00 .

17:47

Scanavino: "Sarà una Juve competitiva per lo scudetto"

L'amministratore delegato della Juve, Scanavino, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match: "Se ci teniamo molto al Mondiale per Club? Sì assolutamente, la competizione è molto importante. Partecipano le migliori squadre al mondo. Abbiamo visto anche delle sorprese. Noi ci teniamo tanto e vogliamo arrivare fino in fondo. La conferma di Tudor è stata una normale conseguenza alle prestazioni della squadra nel finale del campionato. Siamo contenti di continuare con lui e la squadra lo segue molto. Sulle ambizioni per la prossima stagione: "La Juve dovrà essere competitiva per lo scudetto, la base è buona. Abbiamo un anno in più d’esperienza. In questa rosa ci saranno degli inserimenti".

17:40

Tudor prima di Juve-Wydad: "Non ci sono titolari"

Queste le dichiarazioni dell'allenatore prima della partita: "Formazione confermata per dare continuità? Sono tutti dentro con i 5 cambi, c’è bisogno di tutti. Lo dico ai ragazzi, non ci sono più titolari. Entri e puoi cambiare la partita, però si parte con quelli".

17:30

La Juve e la linea verde: tra le più giovani

La squadra di Tudor è nella top 3 per età media, considerando le squadre presenti al Mondiale per Club (qui la classifica completa). A tal proposito ne ha parlato anche Locatelli.

17:20

Kalulu: "Ci aspettiamo una partita tosta"

Così il difensore francese prima del match: "Farà caldo per tutte e due le squadre, giochiamo contro squadre che dominano i loro campionati e che sono abituate a vincere. Ci aspettiamo una partita tosta e con un ritmo difficile".

17:14

Juventus, cosa serve per gli ottavi del Mondiale per Club

Per staccare il pass con una giornata d'anticipo, i bianconeri hanno bisogno di una vittoria contro il Wydad, indipendentemente dall'esito dell'altra sfida del girone tra Manchester City e Al Ain.

17:01

Tudor sceglie la continuità

Il tecnico bianconero ha confermato la formazione che bene ha fatto all'esordio contro l'Al Ain. Soprattutto, ci sarà dal primo minuto il tridente composto da Yildiz, Kolo Muani e Conceicao che ha fruttato contro gli arabi ben cinque gol.

16:50

Juve-Wydad, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor



WYDAD AC (4-2-3-1): Benabid; Moufid, Ferreira, Meijers, Moufi; Boutouil, El Moubarik; Amrabat, Zemraoui, Lorch; Obeng. All. Benhachem

16:48

Juve a caccia di gol: c’è Emegha

In attesa di definire il futuro di Dusan Vlahovic, Comolli e la dirigenza juventina è a caccia di gol. Tra i tanti profili valutati in questi primi scorci di campionato c'è anche quello di Emanuel Emegha, attaccante olandese dello Strasburgo. Un'operazione complicata, non tanto per il prezzo del cartellino che si aggira sui 25-30 milioni di euro, quanto per la comproprietà sul calciatore tra il club francese e il Chelsea.

16:33

La Juve punta a trattenere Kolo Muani

La Juventus è vigile sul calciomercato soprattutto per rinforzare il reparto offensivo. Uno degli obiettivi è quello di trattenere Kolo Muani. I discorsi tra i bianconeri e il Paris Sanit-Germain, proprietario del cartellino dell'attaccante, sono tutt'ora in corso alla ricerca di un'intesa definitiva. Soprattutto i dirigenti juventini stanno tentando di abbassare le richieste dei francesi che ora si attestano sui 50 milioni di euro.

16:17

Koopmeiners: "Ripagherò la Juve, mi sento in debito”

Intanto arriva una promessa al mondo bianconero da parte di Teun Koopmeiners: "Ora però sono tranquillo, perché ho fiducia nelle mie capacità e sono convinto di poter dimostrare chi sono". Il calciatore olandese, che ha raccontato come il peggio sia alle spalle, ha spiegato come abbia tanta voglia di riscattarsi e ripagare la fiducia accordatagli dalla Juventus solo un anno fa.

16:02

Juve-Wydad, i dubbi di Tudor

Mancano poche ore al fischio d'inizio della seconda partita della Juventus che, contro il Wydad Casablanca, si giocherà la prima occasione di passaggio del turno. Per Igor Tudor ci sono gli ultimi nodi da sciogliere: in porta non dovrebbero esserci dubbi su Di Gregorio, così come i tre difensori dovrebbero essere Kalulu, Savona e Kelly. A centrocampo McKennie dovrebbe spuntarla su Locatelli, mentre nel ruolo di centravanti ancora favorito Kolo Muani su Vlahovic.

