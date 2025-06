River in emergenza contro l'Inter. La rabbia di Perez: "Ammoniti molto velocemente..."

Sarà un River Plate in grande emergenza quello che incontrerà l'Inter nella terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per club . I nerazzurri del nuovo allenatore Cristian Chivu, dopo il deludente 1-1 all'esordio con il Monterrey, hanno trovato un insperato successo a tempo scaduto contro i giapponesi dell'Urawa, rilanciando le proprie ambizioni di qualificazione agli ottavi di finale. Con un piccolo aiuto dal destino, come si diceva poc'anzi, in quanto lo storico club di Buenos Aires dovrà fare a meno di ben tre calciatori squalificati: Enzo Pérez, Giuliano Galoppo e Kevin Castano .

I problemi del River

Enzo Pérez e Giuliano Galoppo, dopo quello nel match d'esordio vinto contro l'Urawa, hanno rimediato un altro, fatale cartellino giallo oggi nella sfida pareggiata con il Monterrey: per il regolamento Fifa, la squalifica automatica di una giornata, infatti, scatta direttamente alla seconda sanzione. Kevin Castano, invece, è stato espulso per doppia ammonizione nei minuti di recupero della medesima partita con i messicani e sarà la terza defezione per il tecnico Gallardo, ad ogni modo preoccupato in particolare per quella di Pérez, essendo al momento sprovvisto di un sostituto naturale (i tentativi per Vega dell'Argentinos Juniors non hanno finora prodotto gli effetti sperati). In ottica ottavi, poi, bisognerà tenere d'occhio Acuna, Pezzella e Meza, tutti in diffida. Una situazione che ha mandato su tutte le furie gli argentini...