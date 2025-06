Juventus travolgente, spazzato via anche il Wydad: 4-1, Yildiz Mondiale, si rivede anche Vlahovic

Koopmeiners per McKennie unico cambio di Tudor durante l'intervallo: l'olandese in posizione di mediano, in gestione più che offensivo, posizione che il numero 8 ha già detto di gradire tatticamente mentre cambia completamente il meteo, pioggia e vento. Intanto il Wydad continua a picchiare forte, cartellino giallo per Ferreira ma sarebbe stato sacrosanto anche uno per Amrabat a martello su Yildiz che zoppica. Attorno all'ora di gioco Cambiaso sfiora il gol che avrebbe chiuso il match, gran coordinazione e sinistro al volo su corner, palo pieno e palla che si allontana dalla porta marocchina mentre il numero 27 (e capitano dopo l'uscita di Weston) si dispera. E subito dopo si dispera anche Kolo Muani, pescato benissimo dal cross di Kelly, che a porta vuota non riesce a sporcare bene il pallone per la marcatura di Boutouil.

Ci pensa ancora Yildiz, che intesa con Kolo. Gerarchie Tudor

A venti minuti dalla fine la partita cambia ancora, e stavolta la Juve se la mette definitivamente in tasca. Kolo Muani è preziosissimo nel lavorare un pallone sulla trequarti e attrarre il raddoppio, Yildiz si fionda in area e il francese lo spedisce davanti al portiere, finta a mandare al mare Boutouil e tocco preciso per la doppietta e il terzo gol in due partite al Mondiale. Subito dopo Tudor piazza il triplo cambio: fuori Alberto Costa, Conceicao e Kolo Muani, dentro Locatelli, Nico Gonzalez e Vlahovic. Centravanti per centravanti, Nico va a tutta fascia a destra per il portoghese, Locatelli va in regia e Koop viene alzato sulla linea offensiva. Thuram per poco non manda Dusan subito in porta, mentre i minuti passano e anche Yildiz va a riposarsi tra gli applausi, con Gatti che entra a rinforzare la retroguardia. C'è gloria nel finale anche per Vlahovic, che si guadagna e trasforma il penalty del 4-1 in pieno recupero: altro giro, altra festa Juve e ora il City, che a meno di goleade dovrà battere la Juventus se vuole il primo posto.