Tudor, sorpresa post Wydad: "Sono sempre preoccupato. Yildiz raro, ecco perché. Sera libera a tutti"

Un pensiero simile a quello espresso da Di Gregorio: "Siamo stati bravi a indirizzare la gara. Ne avevamo parlato con il mister e sapevamo di non sottovalutarli. Peccato per il gol, eravamo in controllo. Poi nel secondo tempo siamo entrati bene e abbiamo ipotecato il risultato. City? Giocare contro di loro sarà sicuramente una bella partita, credo che allenarsi bene e curare i dettagli possa fare la differenza. Vogliamo arrivare fino in fondo, è quello che devi fare alla Juve".

Infine anche Thuram: "Il Wydad è una squadra che gioca bene in contropiede ed è aggressiva, ma abbiamo giocato in modo serio. Ora il City? Quando giochi alla Juve è solo per vincere. Se Locatelli mi può tirare le orecchie? Mi trovo bene con lui, quando mi parla ascolto, mio papà gli ha detto che può tirarmele sì. Lui è stato il primo a parlarmi quando sono arrivato, insieme a Perin. Il mister mi chiede di far girare la palla e di far giocare la squadra bene e anche di giocare con più qualità che vuol dire andare in avanti con la palla e cercare i passaggi in avanti per gli attaccanti. Però, soprattutto di difendere bene ed essere aggressivo. E' molto importante per un centrocampista, se vuole saper fare tutto ed essere uno dei più forti, bisogna sapere giocare con la palla ma anche senza".

