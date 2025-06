Guler risponde a Yildiz, il Real Madrid in 10 schiaccia 3-1 il Pachuca. Prima gioia per Xabi Alonso

CHARLOTTE (STATI UNITI D'AMERICA) - Il Real Madrid , in inferiorità numerica praticamente per quasi tutto l'incontro, batte 3-1 il Pachuca nella seconda giornata del Girone H del Mondiale per Club e balza momentaneamente in vetta al raggruppamento nell'attesa della gara tra gli austriaci del Salisburgo e l'Al Hilal di Simone Inzaghi in programma alla mezzanotte italiana.

Il Real Madrid si rilancia: 3-1 al Pachuca

A Charlotte la sfida si mette subito male per i Blancos che al 7' rimangono con un uomo in meno per il rosso diretto ad Asencio. Nonostante ciò, la formazione di Xabi Alonso trova il gol con Bellingham (35') e Guler (43') andando negli spogliatoi avanti 2-0. Al 70' Valverde firma addirittura il tris mentre dieci minuti dopo Montiel sigla il gol della bandiera per i messicani. Dopo il pareggio all'esordio con l'Al-Hilal, il Real Madrid sale quindi al primo posto a quota 4 punti, in attesa del match tra i sauditi di Simone Inzaghi e il Salisburgo. La squadra di Xabi Alonso tornerà in campo nella notte (ore 3) tra giovedì 26 e venerdì 27 giugno per sfidare proprio gli austriaci. Chi passerà questo gruppo affronterà agli ottavi le qualificate del girone della Juventus: la prima, ovviamente, se la vedrà contro la seconda e viceversa.