Seatlle Sounder-Psg: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club

SEATTLE (Stati Uniti) - Vietato sbagliare. I campioni d’Europa lo sanno e poco deve importare che i Seattle Sounders giochino nel loro stadio, il Lumen Field. Luis Enrique è con le spalle al muro e il tecnico spagnolo conosce bene le leggi non scritte del calcio, quelle che vengono applicate dai tribunali dei giudizi dei tifosi. Il dominio in campionato e la vittoria della Champions League, così come il 4-0 sull’Atletico Madrid nel debutto al Mondiale per Club, sono già stati messi in discussione dalla sconfitta con il Botafogo, figuriamoci se oggi dovesse esserci lo scivolone con gli yankees. Seattle è ancora a zero punti (1-2 col Botafogo, 1-3 con l’Atletico Madrid) e per qualificarsi dovrebbe sperare in un allineamento dei pianeti, ma mai dire mai. Di certo il Psg dovrà pensare unicamente alla sua partita, senza curarsi di quello che accadrà nel match che l’Atletico Madrid deve a tutti i costi vincere con il Botafogo essendo sotto nello scontro diretto con i francesi. Il primo tema tattico che Luis Enrique distribuirà alla squadra sarà quello di mettere in partita Kvaratskhelia, disinnescato dai giocatori del Botafogo. Ma un po’ tutti i campioni di Francia e d’Europa dovranno tornare sui loro standard se vogliono evitare una figuraccia, che entrerebbe negli annali.