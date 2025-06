Il Manchester City risponde alla Juve e rifila un netto 6-0 agli emiratini dell'Al Ain ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Nell'ultima gara contro i bianconeri in programma alle ore 21 di giovedì 26 giugno ci si gioca dunque il primo posto e alla formazione di Igor Tudor, vista la differenza reti in parità (+8) ma il maggior numero di gol segnati (nove contro otto), basterebbe anche un pareggio per strappare il pass come prima forza del Gruppo G. Tornando alla sfida del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, tutto semplice per i Citizens di Pep Guardiola che archiviano la pratica già nella prima frazione di gioco: apre Gungogan all'8', raddoppia Echeverri al 27' e in pieno recupero Haaland manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 3-0 trasformando un calcio di rigore. Nella ripresa gli inglesi dilagano e vanno ancora a segno con Gundogan al 73' e con Bobb e il neo acquisto Cherki (è arrivato in questa finestra di mercato dall'Olympique Marsiglia) tra l'84' e l'89'. Nel finale il City tenta il tutto per tutto per cercare di arrotondare ancor di più il punteggio e portarsi in vantaggio sulla Juve nella differenza reti, ma niente da fare: a Tudor basterà un pareggio per chiudere davanti.