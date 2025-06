Yildiz, dai danni di Motta alla chiarezza di Tudor: la Juve ha un solo dovere

Costruite la squadra intorno al talento di Yildiz e costruirete il futuro della Juventus . È vero, la solida tradizione del club impone di progettare sempre la squadra come collettivo, evitando protagonismi del singolo (cosa buona e giusta), ma - insomma dai - ci siamo capiti: se in anni balordi come gli ultimi, ti capita un fenomeno come lui, meglio cercare di valorizzarlo e sfruttarne il talento il più possibile. Tre gol (due per la Fifa che sul primo utilizza un concetto molto Anni 80 dell’autogol), belle cose sparpagliate durante tutta la partita e un paio di diamanti: Yildiz ha appena compiuto vent’anni, l’età - per dire - alla quale Alessandro Del Piero iniziava a emergere ed essere decisivo nella prima Juve di Lippi (che era una playlist di fenomeni, un po’ diversa da questa).

Yildiz si prende la Juve: è lui il leader tecnico della squadra

Nessun paragone, per carità (farebbe male a Kenan, sarebbe irrispettoso per Alex), solo uno sprazzo, un veloce accostamento per dare un’idea del momento in cui si trova la carriera di Yildiz, che sembra più vecchio solo perché si fa notare in prima squadra da quand’era appena maggiorenne. Il tempo della sua maturazione sembra arrivato: Igor Tudor gli dà responsabilità e gratificazioni, idee chiare e un ruolo ben definito; la società gli sta confermando tutta la fiducia possibile, preparando un rinnovo degno di un numero dieci; gli sponsor, che di solito annusano prima le cose, sentono profumo di stella. Sarà una stagione importante per Yildiz, la leggerezza di questi giorni americani sarà presto zavorrata dalle responsabilità che cresceranno intorno a lui, ma il ragazzo si è forgiato in anni difficili, sa cos’è la Juve e, soprattutto, cosa chiede la Juve e il feroce mondo che le gira intorno. Yildiz, quindi, ha tutto per consacrarsi quest’anno e la dirigenza, oltre al tecnico, devono metterlo nelle condizioni di riuscirci. Conviene a tutti, in fondo. Certo, bisogna pesare le prestazioni nelle prime due gare al Mondiale facendo la tara degli avversari, ma se l’Al Ain era una squadra che in Italia starebbe nei piani medio-alti della Serie C, i marocchini del Wydad starebbero in Serie A, magari nella parte destra della classifica.