"Ho detto 'codardo di me**a', non è razzismo". Rüdiger accusa, Cabral si difende

Dopo il pari all'esordio con l'Al Hilal di Simone Inzaghi, il Real Madrid trova la sua prima vittoria al Mondiale per club, e lo fa battendo 3-1 il Pachuca . A segno Jude Bellingham , Arda Guler , Federico Valverde ed Elias Montiel . I Blancos salgono in testa al girone con 4 punti assieme al Salisburgo, prossimo avversario giovedì 26 giugno (in Italia saranno le 3 di venerdì 27).

Il possibile episodio di razzismo

L'incontro è stato caratterizzato anche dalle scintille tra Gustavo Cabral, difensore argentino del Pachuca, e Antonio Rüdiger, perno della retroguardia madrilena. Il tedesco ha accusato il suo avversario di avergli rivolto insulti razzisti, richiamando l'attenzione dell'arbitro Ramon Abatti Abel, il quale ha incrociato le braccia formando una X, segno che gli arbitri sono tenuti a fare quando si verifica un episodio di razzismo. Tuttavia Cabral ha negato la versione di Rüdiger: "Non c'è stato nulla di razzista. L'ho chiamato un codardo di m***a, come diciamo in Argentina, tutto qui", ha dichiarato ai media in zona mista dopo la partita.