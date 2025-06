Yildiz, le magie Mondiali nel segno di... Messi! Il dettaglio non sfugge ai tifosi

La stella più luminosa di questa prima parte di Mondiale per Club è senza dubbio quella di Kenan Yildiz . Tra gol e prestazioni da vero numero 10 sta trascinando la Juventus e, al contempo, attirando su di se gli occhi di tutto il mondo calcistico. Non è passato inosservato ai più un dettaglio sulle scarpette utilizzate nella partita contro il Wydad : le famose, ed esclusive, Adidas targate "Messi". Un segno del destino?

Yildiz e le scarpe targate "Messi": il talentino turco tra i dieci testimonial

Solo pochi mesi fa il noto marchio di abbigliamento sportivo ha lanciato la linea con il nome del campione argentino. Delle scarpette da gioco esclusive e speciali, tanto da scegliere, come testimonial solo dieci giovani giocatori. Tra questi anche il talentino della Juventus. Marketing o meno, non sembra affatto una scelta a caso: se si tratti di un segno del destino o di un'incoronazione si vedrà, ma di certo Yildiz non starà facendo rimpiangere Messi della scelta. Soprattutto, guardando i numeri del turco in nella prima fase della coppa intercontinentale...

