Da ingiocabili a "inspiegabile": Inter, Barella torna sul 5-0 del Psg

Barella: "Monaco? Giornata storta..."

Intervistato dai microfoni di Dazn, il centrocampista ha cercato di fornire una spiegazione al crollo fisico, ma soprattutto psicologico, che ha pregiudicato la finale contro il Psg: "Non ho una risposta e non ho una spiegazione per la finale di Monaco. Abbiamo parlato anche tanto tra i più grandi non per cercare colpevoli, ma per capire le nostre sensazioni e sono state tutte diverse quindi faccio fatica a dire perché sia successo, ci sono tanti elementi. Purtroppo il calcio è così, può succedere di avere una giornata storta e a noi è successo in finale. Abbiamo perso contro i più forti del mondo ma abbiamo battuto le altre due più forti del mondo quindi mi tengo questo percorso".