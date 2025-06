Guardiola avvelenato, rimonta fallita: Juve, musetto davanti..."Ora sappiamo cosa fare con loro"

Nella notte il Manchester City ha ottenuto la sua seconda vittoria nel Mondiale per Club contro l'Al Ain. Nonostante il clamoroso 6-0, il club inglese non è però riuscito a conquistare il primo posto nel girone, occupato attualmente dalla Juventus che rimane avanti di "corto muso" . I bianconeri hanno infatti la stessa differenza reti (+8) dei cityzens, ma hanno segnato un gol in più. Nel post partita Pep Guardiola ha quindi commentato la prestazione della sua squadra, proiettandosi già alla decisiva sfida contro i bianconeri.

Guardiola: "Rodri fa ancora fatica"

L'allenatore ha prima di tutto fatto il punto sui singoli, a partire dal rientrante Rodri: "Sta procedendo passo dopo passo. Può giocare non più di 30 minuti, ancora fatica nei duelli, ma ha fatto molto meglio rispetto al match precedente. Ci è mancato tanto. Ogni squadra perderebbe tanto senza un giocatore come lui”. Invece sul talento Echeverri e sulle tante alternative in rosa: "Peccato per la caviglia dolorante, non ha potuto continuare dopo l’intervallo. È un talento incredibile negli spazi stretti. Sono felice per lui, ha segnato un gran gol. Abbiamo cambiato tanti giocatori rispetto alla partita precedente, dimostrando la nostra forza e adattabilità".

Juve, musetto davanti: il rammarico di Guardiola

Guardiola ha quindi commentato la vittoria per 6-0, che non è bastata per scavalcare la Juventus: "Abbiamo spinto e spinto per segnare un altro gol e provare ad essere già primi, ma non ci siamo riusciti. Sappiamo cosa dobbiamo fare contro la Juve per arrivare in vetta. Oggi abbiamo spinto fino all’ultimo per il settimo gol. Non è solo questione di gol, ma di mandare un messaggio chiaro. Ora con la Juventus sarà decisiva".