Hernanes, Juve visionaria: "Via i dubbi, Tudor come Gaudì". Motta "architettura piatta, senza vita"

Sulla catena di sinistra quattro giocatori, le punte non danno riferimenti in avanti, bravo Cambiaso che si gira subito appena prende palla, serve Yildiz che dimostra di voler puntare, poi la scarica e fa un inserimento perfetto. Una Juve viva, che si basa su questi principi della vita e della natura: non si fermano mai, sono sempre in movimento, è bellissimo". Arte in movimento, per di più in mondovisione: opera di Igor Tudor e della sua Juve.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE