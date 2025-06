Allegri, Theo Hernandez dopo Reijnders! Il mercato Milan perde pezzi, Inzaghi se lo porta in Arabia

Il Milan di Massimiliano Allegri sembra essere destinato a perdere un altro elemento importantissimo a causa del mercato: Theo Hernandez . Il corteggiamento da parte dell' Al-Hilal di Simone Inzaghi per il francese è serrato da giorni, ma dopo un'iniziale resistenza nelle scorse il terzino francese aveva aperto alla possibilità di accasarsi in Saudi Pro League . Una possibilità che, in queste ore, sembra essere diventata concretissima.

Allegri, Milan senza Theo? C'è il sì ad Inzaghi

Come rivelato da Sky Sport, infatti, Theo Hernandez avrebbe dato il suo assenso definitivo al passaggio all'Al-Hilal, desideroso di raggiungere l'ex tecnico nerazzurro e abbandonando i rossoneri. Ancora da trovare l'accordo tra i due club, che potrebbe essere trovato sulla base di circa 25 milioni di euro (il terzino sinistro francese ha il contratto in scadenza tra un anno). In caso di trasferimento si chiuderebbe dopo 6 anni l'esperienza di Theo al Milan, con 35 reti e 45 assist in 262 apparizioni, vincendo uno Scudetto ed una Supercoppa italiana. Altra cessione pesante per i rossoneri, con Allegri che dopo aver perso Tijjani Reijnders, andato al Manchester City, potrebbe dover salutare un'altra pedina importantissima nello scacchiere rossonero. Chissà che però il tecnico non si ritrovi con un... Alvaro Morata in più.