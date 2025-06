È l'Atletico Madrid dell'ex centrocampista di Inter e Lazio Diego Pablo Simeone la prima vittima illustre del Mondiale per club. I 'colchoneros', nonostante il successo di misura contro il Botafogo, alla vigilia capolista del gruppo B, chiudono all'ultimo posto del terzetto in testa ex aequo con 6 punti con gli stessi brasiliani, secondi, e il Paris Saint-Germain, che ringrazia a distanza il gol di Griezmann all'87', che regala a Luis Enrique il primo posto, per il quale non sarebbe altrimenti bastato il 2-0 inflitto - non senza sofferenze - ai padroni di casa del Seattle Sounders (ultimi con tre ko).