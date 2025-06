Bayern Monaco-Benfica: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

Bayern Monaco e Benfica si affrontano al Bank of America Stadium di Charlotte, Carolina del Nord, nell'incontro valido per la terza giornata del Mondiale per club. I bavaresi, già certi della qualificazione agli ottavi, si presentano all'appuntamento con 6 punti frutto dei successi su Boca Juniors (2-1) e Auckland City (10-0) e che valgono il comando del girone C. I lusitani, reduci dalla vittoria sui neozelandesi (6-0), e prima ancora dal pareggio con i Los Xeneizes (2-2), seguono invece con 4 punti.