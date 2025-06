Kolo Muani, e se il Psg stesse giocando? Il matrimonio Juve s'ha da fare

Sospeso, tra le nebbie di un passato che non gli appartiene e il clamore di un presente che lo abbraccia con affetto. Sa bene che per quanto possa sforzarsi, in fondo, non può dirsi davvero padrone del suo destino. Eppure riesce a celare bene - anzi benissimo - questi suoi dubbi esistenziali. Kolo Muani a Torino ha trovato la sua alba più vera, dopo mesi vissuti quasi da “brutto anatroccolo” in un Psg che l’ha fortemente voluto - prima - e scaricato - subito dopo. Lì, si era smarrito in un mare magnum di rotazioni infinite e silenzi punitivi. La Juve ha risvegliato in lui quella spensieratezza che era solito respirare nei diroccati campetti della periferia di Villepinte. Il primo palcoscenico della sua carriera.