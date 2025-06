Di Gregorio spiega la svolta Juve: "Tudor, i tasti giusti e le idee chiare"

Basta un punto per vincere il girone: iniziate a pensare di poter arrivare fino in fondo?

“Assolutamente sì. Del resto, quando sei alla Juve in testa hai un solo pensiero: vincere ogni partita. Dopo due risultati simili, penso sia ancora più logico e giusto crederci”.

Da fuori sembra di vedere tutta un’altra Juve rispetto al finale di stagione. È stato il quarto posto a far scattare in voi qualcosa di positivo, o c’è dell’altro?

“Il quarto posto era il nostro obiettivo minimo nella scorsa stagione, poi le cose si sono complicate ed è diventato tutto più difficile. Noi però siamo riusciti a ricompattarci come squadra grazie al mister che, oltre ad allenarci bene, ci ha dato delle idee chiare e nette. Ora però non serve più a nulla parlare di quarto posto: siamo venuti qui negli Stati Uniti per disputare al meglio questa competizione importantissima, in cui figurano alcune delle più forti squadre del mondo. È inevitabile avere una carica in più rispetto al finale di stagione. Siamo qui per onorare la Juventus e per prenderci il trofeo”.