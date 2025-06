Calhanoglu, guai fisici e danno d’immagine: l’Inter adesso lo scarica

MILANO - Tra l’Inter e Hakan Calhanoglu si sta consumando un lungo addio. Storia d’amore bellissima, anche se un po’ infeltrita per quanto accaduto nell’ultima stagione. Prima il flirt nel bel mezzo degli ultimi Europei con il Bayern Monaco (utilizzato pure per un maldestro tentativo di ottenere un ulteriore ritocco all’ingaggio e svanito - chissà come mai - dopo la telefonata di Ausilio, piuttosto scocciato per il can-can mediatico sollevato in piena estate); quindi qualche infortunio muscolare di troppo (quattro in stagione, segno di un certo logorio fisico); infine quella squalifica arrivata per i rapporti vietati con gli ultrà poi condannati nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”.