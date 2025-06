Porto fuori, Messi contro il Psg! Gli ultimi verdetti del Mondiale per Club

Sono Inter Miami e Palmeiras le due formazioni del Gruppo A qualificate agli ottavi di finale del Mondiale per Club . Un pareggio serviva e un pareggio è stato, con i padroni di casa che si sono fatti rimontare dopo il doppio vantaggio firmato da Allende e Luis Suarez . Nel finale, però, i brasiliani alzano il ritmo e dopo aver accorciato le distanze con Paulinho all'80' ristabiliscono l'equilibrio sette minuti dopo con Mauricio . Messi nel prossimo turno ritroverà il Psg , suo ex club, che ha chiuso il Gruppo B al primo posto dopo il successo per 2-0 contro i Seattle Sounders . I paulisti sfideranno invece i carioca del Botafogo .

Porto eliminato dal Mondiale per Club: 4-4 contro l'Al Ahly

È invece eliminato il Porto che abbandona la competizione con appena due punti conquistati in tre gare. I lusitani dovevano battere a tutti i costi l'Al Ahly e sperare in un risultato positivo nell'altro match, invece non sono riusciti nemmeno a fare il proprio dovere chiudendo la manifestazione con un roboante 4-4. La prima frazione di gioco si chiude sul 2-1 per gli egiziani, a segno con Abou Ali (doppietta, il secondo su rigore nel recupero), in mezzo il momentaneo pari di Mora. Nella ripresa altalena di emozioni con un botta e risposta continuo: 2-2 di William Gomes, 2-3 ancora di Abou Ali, 3-3 di Samu, 3-4 di Ben Romdhane e 4-4 finale di Pepê.