“Come un coniglio”: Mondiale per Club, Luis Enrique lancia l’allarme

Vince ma non convince il Psg di Luis Enrique al Mondiale per Club, così come non convincono i campi sui cui si stanno disputando le partite. Il tecnico spagnolo, reduce dalla conquista di un triplete 'inaspettato' raggiunto con la vittoria in finale di Champions League ai danni dell'Inter, punta ovviamente a fare bene anche al Mondiale per Club, ma non è facile. Il motivo principale, infatti, sarebbe proprio la tenuta dei campi, criticata aspramente dal tecnico spagnolo, in quanto non gioverebbero affatto al tipo di gioco attuato dall'allenatore del Psg.