"La mia pazienza è finita": la decisione di Bellingham dopo il Mondiale per club

"Sono stufo del tutore. Speriamo di arrivare in finale e di essere operato qualche giorno dopo il torneo per risolvere il problema. Ci ho messo molto tempo. Sono arrivato al punto in cui il dolore non è più così forte, ma il problema è che mi sto stancando: i giocatori lo tirano e lo risistemano (il tutore) ogni volta. Credo di aver esaurito la pazienza". Così Jude Bellingham , centrocampista del Real Madrid , al termine della vittoria per 3-1 sul Pachuc a al Mondiale per club , in cui ha segnato il primo gol della partita. L'inglese convive da tempo con un problema alla spalla: non ha mai avuto modo di ricorrere all'intervento chirurgico, a causa dei continui impegni sia con il club che in Nazionale, ma stavolta è arrivato il momento.

Bellingham si opererà alla spalla

"Sono stufo di giocare con un tutore, soprattutto con questo caldo, e sarà bello riavere il mio vecchio corpo. Sono arrivato al punto in cui sono pronto ad avere una spalla e un corpo liberi". Bellingham si sottoporrà all'intervento chirurgico al termine del Mondiale per club, con la probabilità dunque di iniziare in ritardo la prossima stagione. Ma all'ex Borussia Dortmund interessa relativamente: i tanti impegni ravvicinati sono il motivo per cui ha impiegato quasi due anni per scegliere la via dell'operazione. L'episodio risale infatti al 5 novembre 2023, in occasione della partita di Liga tra le merengues e il Rayo Vallecano terminata 0-0: il centrocampista si lussò la spalla, ma proseguì regolarmente la stagione giocando con un tutore. Sembrava che potesse operarsi dopo EURO 2024, ma la sua Inghilterra arrivò fino alla finale (persa 2-1 con la Spagna), per cui non ebbe il tempo necessario, in quanto la stagione seguente era alle porte. Ora la situazione è analoga, ma poiché tra un anno ci saranno i Mondiali, stavolta Bellingham potrebbe aver deciso di operarsi proprio in vista del grande appuntamento. E chissà, magari anche per essere a disposizione al 100% del nuovo tecnico dei blancos Xabi Alonso, erede di Carlo Ancelotti sulla panchina dei blancos.