Sancho, occhio Juve! "Fenerbahce in vantaggio, va da Mourinho: affare ai dettagli"

Fenerbahce, le cifre dell'accordo con Sancho

Secondi le voci che arrivano dalla Turchia, il Fenerbahce avrebbe trovato l'accordo con il Manchester United sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per circa 17 milioni di euro. Una cifra non eccessiva, a cui sarebbe potuta arrivare anche la Juventus o altri club sulle sue tracce come il Napoli. Quello che impressiona è però l'accordo per lo stipendio, visto che il club turco sarebbe pronto ad accontentare le richieste per lo stipendio da quasi 12 milioni di euro a stagione. Una cifra quasi fuori mercato e oltre i parametri attuali del club bianconero.