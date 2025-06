Osimhen e Theo Hernandez contro la Juventus! L'incredibile possibilità al Mondiale per Club

Scatenato l'Al Hilal di Simone Inzaghi che è pronto ad assicurarsi due prestigiosi rinforzi. Nonostante le regole sugli stranieri che il club saudita dovrà affrontare in Saudi Pro League (solo 8 gli slot a disposizione), per il tecnico ex Inter non ci sono restrizioni nel Mondiale per Club dove è ancora in lotta per una qualificazione agli ottavi. Nel tabellone delle migliori sedici, in caso di passaggio del turno, l'Al Hilal potrà incontrare Juventus o Manchester City e i due nuovi colpi di mercato potrebbero essere già a disposizione.