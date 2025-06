Conceicao, allarme Juve! Il portoghese salta l'allenamento, è in dubbio per il City

ORLANDO (Stati Uniti) - Si avvicina la sfida per il primato nel Gruppo G del Mondiale per club tra Juventus e Manchester City ed è allarme Conceicao in casa bianconera . Nell'allenamento al ChampionsGate Sport Complex sono tutti scesi in campo sotto gli ordini di Tudor , anche Mbangula e Weah coinvolti in un affare di calciomercato che potrebbe portarli via nelle prossime ore, unico assente poprio il portoghese che rischia di saltare l'appuntamento decisivo contro i Citizens di Guardiola .

Conceicao in dubbio

Il 7 bianconero è stato uno dei più positivi in queste prime due gare negli Stati Uniti e Tudor non vorrebbe rinunciarci per la sfida contro il City pur avendo il pass per gli ottavi già assicurato. Un leggero sospiro di sollievo per il tecnico bianconero visto che dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento, quindi niente di grave. Conceicao dovrebbe tornare domani ad allenarsi in gruppo, ma a questo punto la sua presenza per la prossima partita non è sicura

