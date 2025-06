ORLANDO (Stati Uniti) - Si avvicina la sfida per il primato nel Gruppo G del Mondiale per club tra Juventus e Manchester City . Nell'allenamento mattutino al ChampionsGate Sport Complex tutti i giocatori bianconeri, tranne Conceicao , scesi in campo sotto gli ordini di Tudor. Agli ordini del tecnico croato c'erano anche Mbangula e Weah coinvolti in un affare di calciomercato che potrebbe portarli via nelle prossime ore , ma non l'esterno portoghese, unico assente a due giorni dalla sfida contro i Citizens di Guardiola .

Sollievo Conceicao: torna in gruppo

Il 7 bianconero è stato uno dei più positivi in queste prime due gare negli Stati Uniti e Tudor non dovrà rinunciare all'estro del portoghese per la sfida contro gli inglesi pur avendo il pass per gli ottavi già assicurato. L'allenatore ex Lazio, infatti, avrà a disposizione l'esterno visto che dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento, quindi niente di grave. Conceicao dunque tornerà domani ad allenarsi in gruppo e la sua presenza per la prossima partita non è in dubbio. Chico ha svolto lavoro personalizzato in piscina con il resto della squadra che si è allenata pochissimo in campo, a causa del grande caldo, per poi spostarsi subito in albergo. Il lavoro è continuato indoor con seduta in palestra per gestire al meglio le energie. Nel pomeriggio dunque si continuerà ancora con la seduta in palestra per tutti, ma non obbligatoria.

