Juventus-City, la probabile formazione di Tudor: due dubbi per giocarsi il primo posto nel girone

Una sfida d'élite in mondovisione. La Juve di Igor Tudor, dopo aver battuto Al-Ain e Wydad, sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola. Oltre ad essere una di rivincita per gli inglesi, che nell'ultima Champions League persero senza appello contro i bianconeri, sarà l'ultimo atto del girone G del Mondiale per Club. Entrambe le squadre hanno già in tasca il pass per il turno successivo, ma in palio c'è il primo posto del raggruppamento: causa classifica avulsa migliore, la Juve affronterà i citizens con due risultati su tre a disposizione per conservare la vetta. Ma chi farà scendere in campo Tudor? Diversi ancora i dubbi sull'undici iniziale da schierare nel 3-4-2-1.