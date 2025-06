Inter, col River una notte da 30 milioni per il bilancio e il sogno Mondiale

Il sogno Mondiale e le casse da rimpolpare: l’ Inter scenderà in campo contro il River Plate per conquistare il pass per gli ottavi di finale e racimolare un altro tesoretto : in palio c’è un potenziale incasso complessivo che può toccare quota 30 milioni di euro. La vittoria in rimonta contro l'Urawa Red Diamonds ha rilanciato le ambizioni dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu. Ora la qualificazione è a portata di mano: i nerazzurri possono permettersi anche un pareggio o persino una sconfitta, a patto che il Monterrey non batta i giapponesi, per accedere alla fase successiva. In caso di successo dei messicani, basterebbe comunque un pari con gli argentini per staccare il pass, e se il risultato fosse dall’1-1 in su, significherebbe anche il primo posto nel girone.

Inter-River, un match che vale tanto

Ma oltre al campo, c’è un altro match che si gioca sul fronte economico. La sola partecipazione al torneo ha già garantito al club 21,6 milioni per l’ingresso nella competizione, 900mila euro per il pareggio all’esordio e 1,8 milioni per la vittoria nella seconda giornata. Il confronto con il River può far lievitare ulteriormente i guadagni: la qualificazione agli ottavi vale 6,9 milioni di euro, ai quali si potrebbe aggiungere un bonus da 900mila euro in caso di pareggio. Raggiungere i 30 milioni complessivi, dunque, è alla portata (qui tutti i dettagli sui guadagni al Mondiale per Club).

E sarebbe una grande notizia per il bilancio del club, che per l’esercizio pronto a chiudersi al 30 giugno 2025 si avvia a superare i 500 milioni di euro di ricavi, con un utile storico per la società. A rafforzare questo quadro ci sarà anche la prossima operazione di rifinanziamento: l’Inter si prepara infatti a rimborsare il bond da 400 milioni emesso nel 2022, sostituendolo con un nuovo finanziamento a condizioni più vantaggiose, con tassi d’interesse più bassi e minori oneri finanziari.