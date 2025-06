“Magic Johnson”, “Allen Iverson”: Kalulu e Thuram show, le risposte senza copione al “Talk with us”!

Quarta domanda, ci si sposta sul wrestling: 'Se fossi un wrestler della WWE, che nome sceglieresti sul ring?'. Thuram riflette: "Quale soprannome potrei usare? Quale potrei scegliere? C'è The Rock, ma è già preso. Serve un nome d'impatto. The Viper? No, serve qualcosa d'impatto, il nome di un professionista. Non è una domanda semplice. Ma sceglierei... Penso che farei riferimento al mio wrestler preferito, Edge, e mi chiamerei Rated-R Superstar. Coi suoi capelli raccolti... Per cui sceglierei Rated-R Superstar . Tu chi sceglieresti?".

Kalulu si dimostra ferrato sull'argomento: "Mi piacevano molto Batista e Rey Mysterio. Erano inseparabili, vero. La loro diatriba? Sì, mi è dispiaciuto molto. La 619 di Rey, Batista... Non so il nome, ma come soprannome sceglierei The Time. Pensa sentire? 'Chi sta arrivando? Oh no, di nuovo! The Time!' Con un grande orologio qui quando entro sul ring". Thuram non ha dubbi: "Saresti un campione!", con Kalulu che chiude: "Ma vincerei solo nella sfida 'Money in the Bank', è adatta a me, sono un po' imbroglione".