Bayern ko, il Benfica vince 1-0 e passa da primo del girone. Eliminato il Boca

Il Benfica ha battuto il Bayern Monaco e ha vinto il Girone C del Mondiale per Club, in scena negli Stati Uniti. I portoghesi, al "Bank of America Stadium" di Charlotte, si sono imposti per 1-0, grazie alla rete siglata da Schjelderup al 13'. Con questo successo il Benfica ha scavalcato proprio i rivali tedeschi in classifica, con 7 punti all'attivo; secondi nel raggruppamento, e anche loro promossi agli ottavi di finale, i giocatori del Bayern, a quota 6. Il Benfica affronterà il Chelsea o l'Espérance di Tunisi agli ottavi, sabato a Charlotte. Il Bayern affronterà il Flamengo, domenica a Miami.