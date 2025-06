Strapotere Comolli: più di Giuntoli e Paratici. Il nuovo obiettivo Juve  

Metodo

Arriva attraverso le vittorie, lo stile di gioco e le metodologie. Non è facile ma non è impossibile». E no, non seguirà il modello Ajax («non è tra i miei preferiti»), con un unico sistema di gioco per tutte le formazioni giovanili. Anzi: l’obiettivo è trovare ispirazione attraverso gli altri sport. Quale? Risposta semplice, considerato il parallelo con Moneyball: un’idea può arrivare dal baseball e dal modello classico della franchigia. Avere cioè un’attenzione chiara - con numeri a supporto, naturalmente - dell’andamento dei calciatori e della potenziale applicazione dei vari talenti a specifici bisogni in specifici momenti. Come dice Comolli: non è semplice, però si può fare. Specialmente se si ha una seconda squadra e una struttura come quella della Juve. Nella lunghissima lista di innovazioni, ci sarà spazio pure per questo.