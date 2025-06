Danilo e Alex Sandro, spauracchio Bayern: il primo posto al Mondiale non ha aiutato

Il Chelsea ha battuto i tunisini dell'Esperance per 3-0 e si è qualificato per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, dove troverà il Benfica. Fuori dal torneo invece il Los Angeles Fc, che ha pareggiato 1-1 con il Flamengo. I Blues di Maresca hanno indirizzato la partita, segnando due gol, nei minuti di recupero del primo tempo: prima Adarabioyo ha sbloccato il risultato e poi Delap ha firmato il raddoppio londinese. Nel finale il definitivo 3-0 di George. Con questa vittoria il Chelsea è salito a quota 6 punti e passa agli ottavi da secondo del gruppo D.