Dubbi Weah e salto Mbangula, i retroscena della doppia cessione Juve: perché via a queste cifre

Tudor non li considera titolari

Ogni ora è dunque decisiva, ogni momento può fare la differenza. E la sensazione generale rimane positiva con il tempo che passa e la distanza che si assottiglia. I motivi alla base sono facili da comprendere: conviene ai due club, conviene inoltre ai giocatori, né il loro addio sarebbe un peso insostenibile per la squadra. Le cronache americane raccontano infatti di come Igor Tudor non abbia fatto poi così tante grinze davanti alla notizia, ricevendo in cambio le giuste rassicurazioni sui sostituti in arrivo o quantomeno sul taccuino. Sia Timothy che Samuel sono stati risparmiati nell’ultima sfida del Mondiale per Club contro il Wydad Casablanca, lo stesso con ogni probabilità accadrà nel prossimo match contro il Manchester City di Pep Guardiola, per il quale in ogni caso non erano contemplati come potenziali titolari. Ieri i due si sono allenati con i compagni, lasciando per un attimo, all’interno degli spogliatoi del campo di Orlando, il vortice di pensieri sul futuro.