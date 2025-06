Juve, il tabellone del Mondiale: perché sulla carta conviene arrivare prima nel girone

Il Mondiale per Club prosegue a gran veocità e si avvicina ormai alla conclusione della fase a gironi. Un paio di giorni, le ultime partite e si potrà dare l'ufficialità deglia accoppiamenti per gli ottavi di finale. Intanto, però, è importante per la Juve , anzi fondamentale, cercare di tenersi stretto il primo posto nel girone G. Le due vittorie hanno alzato il morale della squadra allenata da Tudor che ora si trova a preparare la prossima sfida, quella contro il City di Guardiola . Due risultati su tre perché con una vittoria e con un pari i bianconeri sarebbero certi di arrivare primi nel proprio raggruppamento ed evitare potenzialmente, la parte del tabellone più difficile.

La situazione Juventus

La Juventus forte delle due vittorie, contro Al Ain e Wydad, e in virtù dei gol segnati (9) si trova in una situazione di vantaggio in vista dell'ultima gara del gruppo contro il Manchester City. Stessa differenza reti con gli inglesi (+8), ma con una rete in più nella casella dei gol fatti. Per questo motivo ai bianconeri potrebbe bastare anche un pari per tenersi il primo posto e provare a infilarsi nella parte del tabellone più 'semplice' del Mondiale per Club, o comunque senza tante delle favorite presenti nella competizione, soprattutto perché l'incrocio agli ottavi è contro una delle prime due classificate del gruppo H, ovvero quello del Real Madrid.