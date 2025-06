Chivu, frase shock per svegliare l'Inter dall'incubo Psg: "Dovete mangiarla, masticarla e guardarvi"

Le difficoltà nell'adattarsi ai campi americani

Molti allenatori non hanno apprezzato le condizioni dei campi, eppure Chivu la pensa diversamente: "Non ci possiamo lamentare, siamo abituati. Anche a Los Angeles non era il massimo. Ci adattiamo sempre a quello che troviamo. Però le strutture che abbiamo trovato sono ottimali. Non è l'Europa, visto che si tratta di uno stadio per il football più che per il soccer, ma non è male." - dichiara il tecnico nerazzurro, pronto a difendere i suoi calciatori - "Sono contento di tutti, anche dei nuovi arrivati, anche se qualcuno ha scritto che le prestazioni non andavano bene. Qui spesso ci si dimentica che sono arrivati in un contesto difficile, sono scesi in campo con soli due allenamenti con la nuova squadra. Penso a Luis Henrique: è arrivato da settimane di vacanza e queste non sono amichevoli, questo è un campionato del mondo. Tutti dimostrano disponibilità: al 75' del match ho chiesto a Luis Henrique se volesse il cambio, mi ha detto che poteva continuare anche se intuivo che non ne aveva più. Apprezzo molto queste cose, così come l'apporto di tutti i ragazzi della Primavera: Cocchi, Re Cecconi, De Pieri e Berenbruch hanno energie, alzano il livello dell'allenamento, aiutando anche i compagni con più esperienza".