Inter, Lotito chiude la porta a Marotta: "40 milioni per Rovella? La clausola è di 50. Altrimenti resta"

Se Hakan Calhanoglu dovesse lasciare l' Inter , Marotta sa già su chi puntare. Si tratta di Nicolò Rovella , centrocampista della Lazio . I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro per convincere Lotito ma il numero uno del club capitolino non vuole sentire ragioni: "C’è una clausola da 50, altrimenti non vendo. I migliori restano”. L'ex Juve è reduce da una grande stagione: 44 presenze e 4 assist agli ordini di Marco Baroni. A Formello ora c'è Sarri , l'allenatore che lo ha voluto a tutti i costi nell'estate del 2023.

Lazio, che affare Rovella

Autentico faro della manovra laziale, il classe 2001 all'ombra del Colosseo ha messo in mostra tutte le proprie qualità e il suo valore di mercato si è impennato: preso con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro, la sua valutazione è triplicata e la clausola rescissoria è stata fissata a 50 milioni di euro, la cifra che dovrà sborsare Marotta per regalarlo a Chivu in caso di partenza di Calhanoglu. La cessione di Rovella, unita all'ormai certo addio di Tchaouna al Burnley per circa 14 milioni, darebbe liquidità alla Lazio per intervenire sul mercato in entrata.