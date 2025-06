Tether, sempre più Juve: le ambizioni di Ardoino

Paolo Ardoino non ha mai fatto segreto di voler investire più risorse di quelle già messe in campo nel progetto Juventus. Secondo l'agenzia Bloomberg il ceo e i vertici bianconeri avrebbero più volte provato di organizzare un incontro per mettere in piedi ipotesi più corpose circa il ruolo di Tether, ma al momento non ci sono novità in tal senso. “Il nostro interesse è garantire il successo a lungo termine del club,” ha dichiarato un portavoce di Tether come riportato sempre dall'agenzia. “Crediamo che avere voce nelle decisioni chiave sia parte integrante di questa responsabilità”.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE