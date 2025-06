Inter-Psg, Thuram tira fuori Michael Jordan: la frase per dimenticare il 5-0

Parallelismo tra calcio e basket per spiegare un finale (e anche una finale) decisamente deludente, diverso rispetto alle aspettative. A parlare è Marcus Thuram , che alle colonne di The Athletic, in collegamento telefonico da Seattle, ha parlato della stagione della sua Inter , chiusasi ( in attesa dell'esito del Mondiale per Club ) sfiorando tutto ma non vincendo nulla. L'epilogo in Champions League poi, con un pesante 5-0 dal Psg , indimenticabile non nel senso sperto prima del match. Eppure l'attaccante nerazzurro tira fuori nientepopodimeno che Michael Jordan , leggenda della pallacanestro, per spiegare come, nella sua visione, l'annata dell'Inter non sia stata fallimentare.

Inter e il 5-0 col Psg, l'analisi di Thuram

"È successo quello che tutti hanno visto: abbiamo affrontato una grande squadra, la migliore al mondo": esordisce così Thuram, parlando della finale di Champions a Monaco di Baviera. Poi prosegue: "Non c'era nulla che funzionasse per noi, tutto funzionava per loro. E abbiamo visto il risultato: cinque a zero. Il risultato è la sintesi perfetta di come è andata la partita". L'Inter è arrivata a giocarsi la finale dopo aver battuto Bayern Monaco e Barcellona.

Ed è proprio su questo aspetto che il francese ricalca l'attenzione: "Non credo che chi guarda il calcio si ricorderà della nostra squadra nell'ultima partita, perché abbiamo fatto grandi prestazioni contro grandi club come il Barcellona e il Bayern Monaco. Siamo arrivati tra le prime quattro nel girone Champions League. Quindi, per quanto mi riguarda, non ricordo questa stagione di Champions League solo per una partita, quella finale. Penso che siamo cresciuti anche come squadra: quel che è successo è successo in finale, ma non si può riassumere la nostra stagione su quella partita".