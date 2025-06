Vi convince come stanno costruendo l'attacco della Juve?

TORINO - Vi convincono le piste che sta seguendo Comolli per costruire il nuovo attacco della Juve? Perché è sicuramente il reparto dove sta agendo in modo più profondo perché è sostanzialmente tutto da rifare. Dando per scontato che, prima o poi, durante l'estate ci possa essere un divorzio da Vlahovic, Comolli sta cercando due punte centrali. La prima è Kolo Muani, che è già della Juve, ma solo fino alla fine del Mondiale, poi bisogna trovare una quadra con il Psg: lo cercano dall'Inghilterra, ma lui vorrebbe rimanere a Torino. Basterà rinnovare il prestito con una sorta di obbligo di riscatto a 50 milioni? Comolli ci sta provando.