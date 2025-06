Huijsen, il dettaglio alla Cristiano Ronaldo svelato dal suo primo allenatore: "Mentalità pazzesca"

Dean Huijsen questa estate è diventato uno dei rimpianti più grandi della storia recente della Juventus passando dal Bournemouth al Real Madrid per 60 milioni. I bianconeri avevano scommesso su di lui nel 2021 prelevandolo dal Malaga a soli 16 anni per 450mila euro, ma alla fine non è riuscito ad imporsi in prima squadra passando prima dalla Roma e poi al club inglese che lo ha definitivamente consacrato e facendolo finire nel mirino dei Blancos. E proprio dalla Spagna arrivano parole importanti da chi ha visto sbocciare il talento di Dean.

I primi calci di Huijsen: il racconto

Spagnolo di adozione ed ora colonna della difesa della Roja, Huijsen arriva a Marbella da Amsterdam (dove è nato) e all'età di cinque anni inizia ad assaggiare il campo nella scuola calcio del Costa Unida Prebenjamines, un piccolo club tra Marbella e San Pedro. Ad accoglierlo Adam Szpilczynski, un allenatore di origine polacca, attualmente preparatore dei portieri dell'Estepona, in Seconda Divisione della Federcalcio spagnola, che diventerà fondamentale per la crescita calcistica di Dean. "Giocava con ragazzi di un anno più grandi di lui e capiva tutto molto bene, anche se non parlava ancora spagnolo - racconta Adam - All'inizio mi disse: 'Voglio fare l'attaccante'. So che lo pensava davvero per via di suo padre: Donny era un attaccante professionista in Prima Divisione, giocando per l'Ajax, tra gli altri club. A poco a poco, li convinsi entrambi a farlo giocare come difensore centrale , perché ne vedevo le qualità. Ci ho messo due anni".