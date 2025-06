Taremi in fuga da Teheran! Mille chilometri in auto per raggiungere Bushehr

MILANO - Teste e muscoli dell’Inter sono negli Stati Uniti, ma i cuori vagano tra l’Italia - o i rispettivi Paesi natali dei calciatori nerazzurri - e l’Iran. Il club segue gli aggiornamenti che arrivano da Teheran ed è costantemente in contatto con Mehdi Taremi tramite il team manager Matteo Tagliacarne. Il centravanti, nelle scorse ore, ha lasciato la capitale, sempre meno sicura nonostante il cessate il fuoco chiesto da Trump, per raggiungere la sua città di origine, Bushehr, e ricongiungersi alla sua famiglia dopo un viaggio in auto da oltre mille chilometri. Taremi ha parlato con Cristian Chivu e aggiorna i compagni tramite la chat di squadra: in un contesto delicato e in cui il calcio non può certo essere la priorità, sta lavorando per essere fisicamente pronto al momento in cui potrà lasciare il Paese. Le possibilità che raggiunga la squadra negli Stati Uniti restano minime se non nulle. Però Mehdi è al sicuro e sta seguendo la sua Inter.