Calhanoglu salta anche Inter-River Plate: esito degli esami, condizioni di Hakan

Slitta ancora il rientro di Hakan Calhanoglu che salterà anche la partita col River Plate che si giocherà nella notte italiana. Il centrocampista turco, al centro di una possibile trattativa con il Galatasaray, ha sentito fastidio al polpaccio e si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra. Il giocatore ha così saltato anche ieri la rifinitura: non sono chiari i tempi del rientro anche in vista di un eventuale ottavo di finale al Mondiale per Club.