Calciomercato Juve, Sancho al bivio Mourinho: i soldi del Fenerbahce, la Champions bianconera

TORINO - Alla fine, conta come affronti le curve. Se lo fai accelerando, se lo fai rallentando. E le curve, cioè le difficoltà, la Juventus le sta gestendo aumentando la velocità, così come la pressione. Per questo ha deciso di non tergiversare più, di provarci in maniera concreta - più concreta - per Jadon Sancho. Ieri sono arrivati nuovi contatti con il Manchester United per capire la fattibilità dell’operazione, per tastare la volontà dei Red Devils di disfarsene. Se sì (ed è sì), come intende farlo. Con quali cifre. E poi le tempistiche, determinanti per cogliere i margini di una trattativa comunque complicata, perché con cifre impattanti in ballo.