Il Dortmund vince e vola agli ottavi come 1°, Fluminense solo pari con il Mamelodi ma si qualifica

Al TQL Stadium di Cincinnati è andata in scena una partita a senso unico, che ha visto il Borussia Dortmund prendere costantemente di mira la porta dell'Ulsan. A difendere i pali del club sudcoreano ci ha provato in tutti i modi il 33enne Hyeon-Woo Jo, autore di una prestazione autorevole ma che nulla ha potuto sul goal del vantaggio - decisivo ai fini del risultato finale - siglato dal classe 2002 Daniel Svensson. Proprio a quest'ultimo è stato attribuito il premio di migliore in campo per aver permesso al Dortmund di ottenere altri tre punti, nonché il primato in classifica nel Gruppo F.