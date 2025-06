Guardiola alla Allegri, il City al prato e i giochini sulla Juve: "Ko? Noi nel punto più basso..."

"Qui per vincere il Mondiale. La Juve di Tudor è così"

Un sorriso su Ederson e sul suo futuro in dubbio - "Non so cosa farà, posso solo dirvi che non ci sono parole per descrivere tutto quello che abbiamo raggiunto in questi anni insieme e che sono felice di quello che vedo in allenamento da parte sua" - e l'infortunio da registrare in chiave formazione: "Echeverri ha un problema all'anca, ci dispiace ma resterà fuori due-tre settimane. Giocheranno altri nuovi, la formazione la scelgo pensando molto anche al secondo tempo, perché in queste condizioni di calcio e umidità non siamo pronti per giocare ai ritmi che vogliamo per novanta minuti. Ci vorrebbero più di cinque sostituzioni..."