Juventus-City, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per club

ORLANDO (Stati Uniti) - Qualificazione in tasca per tutte e due le squadre, ma solo una sarà la vincitrice del gruppo G: Juventus e Manchester City si preparano per il big match che definirà le gerarchie all'interno del raggruppamento. Una sfida importante per Tudor che vuole una vittoria di prestigio contro Guardiola per continuare quanto buono di fatto nei primi due appuntamenti del Mondiale per club. E soprattutto guadagnare un primo posto che potrebbe facilitare il percorso nella competizione, anche se non è ancora certo quale sarà l'avversario del primo turno ad eliminazione diretta. L'Al Hilal di Inzaghi, il Real di Xabi Alonso e il Salisburgo attendono infatti di capire come finirà tra i bianconeri e i Citizens per vedere quali saranno i possibili avversari in caso di posizionamento nei primi due posti del gruppo H. I bianconeri di Igor Tudor arrivano all’appuntamento con un piccolo ma significativo vantaggio: grazie alla migliore differenza reti, avranno a disposizione due risultati su tre per chiudere al primo posto.