Xabi Alonso e gli ottavi Real: "Non sono cieco. Huijsen pilastro, sono bastati due giorni"

Per il Real Madrid non è il momento di fare calcoli in vista della sfida contro il Salisburgo : la squadra di Xabi Alonso , dopo un esordio opaco contro l'Al Hilal, si è rifatta contro il Pachuca e ora ha la possibilità di chiudere il girone al primo posto. I più maliziosi hanno pensato a un possibile scenario alternativo dei Blancos in base al risultato di Juventus-Manchester City e considerando il tabellone generale del Mondiale per Club . E i Blancos arrivando secondi nel proprio gruppo, eviterebbero il lato del Psg, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Ma in conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha scartato qualsiasi tipo di calcolo.

Xabi Alonso, la conferenza verso Salisburgo-Real Madrid

Xabi Alonso è stato categorico sulla possibilità di arrivare secondi per finire in una parte più agevole nella fase a eliminazione diretta: "Vincere la partita è il nostro obiettivo. Non è una buona idea guardare a questo, non è un buon messaggio per nessuno. Le emozioni che proviamo sono importanti. Ho visto il tabellone, non sono cieco, ma scenderemo in campo e vinceremo". L'allenatore del Real Madrid ha parlato anche del livello e della forma delle squadre sudamericane: "È positivo per il calcio europeo vedere il livello che esiste all'esterno. Adattarsi a queste condizioni aiuta perché non sono le nostre. Ma vedi squadre che non hai sul radar e che stanno giocando a un livello molto alto. Il River, i brasiliani... All'inizio, pensavamo che il Mondiale sarebbe stato dominato dagli europei, ma in generale ci ha aperto gli occhi". Poi il tecnico ha parlato anche di Mbappé.