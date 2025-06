Inter, non solo Calhanoglu: altri tre top player fanno rientro in Italia

I gol nella ripresa di Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni permettono all' Inter di battere 2-0 il River Plate e di chiudere il girone E al primo posto. Agli ottavi di finale i nerazzurri affronteranno il Fluminense , che è arrivato secondo nel gruppo F alle spalle del Borussia Dortmund . Primo test superato per il nuovo allenatore Cristian Chivu , che non aveva iniziato nel migliore dei modi: pareggio all'esordio contro il Monterrey e vittoria sofferta all'ultimo respiro con l' Urawa .

Da Pavard a Calhanoglu: emergenza in casa Inter

Nemmeno il tempo di godersi il passaggio del turno da prima nel girone, che l'Inter deve fare i conti con la situazione degli indisponibili. Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu hanno infatti lasciato gli Stati Uniti e torneranno in Italia per recuperare dai rispettivi problemi fisici, come riportato da Gianluca Di Marzio. I quattro infortunati non potranno essere a disposizione di Chivu nel proseguio del Mondiale per club. Emergenza dunque per il tecnico nerazzurro, chiamato a modificare il proprio assetto tattico. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni e il recupero dei giocatori sopra citati.